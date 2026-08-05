KKTC’de bir haftada meydana gelen 73 trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 21 kişi de yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 27 Temmuz-2 Ağustos tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, kazaların biri ölümle, 14’ü yaralanma ve 58’i ise hasarla sonuçlandı.

Maddi hasar miktarı 4 milyon 652 bin 125 TL olarak açıklanan kazalardan 20’si sürat, 14’ü dikkatsiz sürüş, 16'sı kavşakta durmama, 12’si yakın takip ve 11’i de diğer nedenlerden meydana geldi.

İlçelerdeki dağılıma göre, kazalardan 21'i Lefkoşa, 18'i Gazimağusa, 22'si Girne, 6'sı Güzelyurt ve 6'sı İskele oldu.

-184 araç trafikten men edildi, 17 sürücü tutuklandı

Aynı tarihlerde ülke genelinde 18 bin 302 araç sürücüsü denetlendi. 3 bin 52 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılırken 184 araç trafikten men edildi, 17 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şu şekilde açıklandı:

“Bin 496 sürat, 32 tehlikeli sürüş, 44 dikkatsiz sürüş, 210 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15 sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 62 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 17 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 90 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 166 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5 trafik ışıklarına uymamak, 79 muayenesiz araç kullanmak, 69 sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 10 Yolcu Taşıma 'T' İşletme İzinsiz araç kullanmak, 4 özel eşya taşıma 'B' İşletme izinsiz araç kullanmak, 26 aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 7 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 20 ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak ve 700 diğer trafik suçları.”