Politis’in “Yeni Geçiş Noktaları Açılması Konusunda Yeni Bir Şey Yok… ‘Olumlu Tavır’ Var Ama Sonuç Yok” başlıklı haberine göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yeni geçiş noktalarını ele almak üzere “yarın bile görüşmeye hazır olduğunu” iddia etti.

Letimbiotis Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Tatar’a 3 görüşme tarihi önerdiğini savundu ve “bugün halen resmi bir tarih açıklanmadı” ifadesini kullandı. Müzakereciler düzeyindeki bu ön hazırlık aşamasında de öneriler sunduklarını belirten Letimbiotis BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun çoklu konferans ön hazırlıkları için bölgeye yapacağı ziyaret tarihinin bildirilmesini beklediklerini söyledi.

Gazete Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu eşliğinde Haspolat’ı ziyaret ederek açılması öngörülen yeni sınır kapısıyla ilgili incelemede bulunduğuna dair Kıbrıs Türk basınına yansıyan haberleri aktardı.

Alithia habere “Her İki Tara da Hazır… Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Tarafı Yeni Geçiş Noktaları Açılsın İstiyor Ama Kimse Adım Atmıyor” başlığıyla yer verdi.

Fileleftheros Tatar’ın Harmancı, Deniz ve Kamacıoğlu eşliğinde Haspolat’a gerçekleştirdiği inceleme ziyaretini “İzlenim Yaratma… Tatar, Barikatın Açılması İleri Götürüldüğünü Göstermek İçin Mia Milia’da (Haspolat)” başlığıyla okurlarına aktardı.