YENİ MARAŞ SAĞLIK MERKEZİNDE ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR
Ergün Yahat
Gazimağusa'da Türkiye Cumhuriyetinin katkıları ile 17 Eylül 2024 günü temeli atılan Yeni Maraş Sağlık Merkezinde çalışmalar gece gündüz hızla devam ediyor.
Başbakan Ünal Üstelin temel atma töreninde açıkladığı gibi bitiş tarihinden önce bitirileceği müjdesini şantiye şefi Şilan Olcay verdi Olcay bitiş tarihi Nisan ayı sonrasında olacak projenin Mart ayı içerisinde teslim edileceğini söyledi.
Şantiye şefi Şilan Olcay 40 personelin vardiyalı şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti..
Editör: Mehmet Mehmet