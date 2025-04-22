23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, yeni Cumhuriyet Meclisi’nde 23 Nisan Özel Oturumu düzenlendi.

“Çocuk Hakları” gündemiyle gerçekleştirilen ilk Genel Kurul toplantısına, ülke genelindeki okullardan, Meclis’teki milletvekili dağılımına uygun şekilde belirlenen 50 öğrenci katıldı. Öğrenciler, milletvekillerinin koltuklarına oturarak söz aldı ve görüşlerini Meclis kürsüsünden dile getirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan temsili Meclis Genel Kurulu’nda öğrencilere, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bazı bakanlar, milletvekilleri ve öğretmenler eşlik etti.

- Öztürkler: “Yeni Meclis’te ilk temsili oturum tarihi bir anlam taşıyor"

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan’ın hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu hem de dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olması açısından büyük anlam taşıdığına dikkat çekti.

Yeni Meclis yerleşkesinde gerçekleştirilen ilk temsili oturumun tarihi bir anlam taşıdığına vurgu yapan Öztürkler, “Burası ülkenin Cumhuriyet Meclisi; kalbidir. Bugün burada sizlerle birlikte olmak büyük bir onurdur.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak milletin iradesine, özgürlüğüne ve demokrasiye olan inancını ortaya koyduğunu hatırlatan Öztürkler, “Sevgili çocuklar, sizler yarının yöneticileri, bilim insanları, öğretmenleri ve liderlerisiniz. Bugün bu koltuklarda temsili olarak oturuyorsunuz ama yarın eğitim hayatınızı tamamladığınızda bu koltuklara gerçek anlamda oturacak olan sizlersiniz.” diye konuştu.

Yeni Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin sadece mimari olarak değil, taşıdığı anlam itibarıyla da özel bir yapı olduğuna dikkat çeken Ziya Öztürkler, bu eserin Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına armağan edildiğini vurguladı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

- Meclis Başkanı Zen Arıbuka oldu, Genel Kurul’a başkanlık etti

Öztürkler’in konuşmasının ardından sözü, Genel Kurul’da başkanlık görevini yürütecek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa öğrencisi Zen Arıbuka aldı.

Meclis Başkanlığı koltuğundan öğrencilere seslenen Arıbuka, ilk olarak Türk Çocuğunun Andı’nı okudu, Genel Kurul'daki milletvekili koltuğunda oturan öğrenciler de ona eşlik etti.

Ardından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Arıbuka, “Egemenliği, kayıtsız şartsız milletin olduğunu temsil eden bu aziz binada bugün sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum.” diyerek sözlerine başladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevini temsili olarak üstlenmiş olmaktan büyük kıvanç duyduğunu ifade eden Arıbuka, kendilerine bu imkânı tanıyanlara tüm arkadaşları adına teşekkür etti.

“Bugün ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün biz çocuklara duyduğu güvenin en somut göstergesidir.” ifadelerine yer veren Arıbuka, 23 Nisan’ın özgürlük, adalet ve eşitliğin teminatı olarak tarihe altın harflerle kazınmış özel bir gün olduğunu vurguladı.

Ulu önder Atatürk’ün çocuklara verdiği önemin altını çizen Arıbuka, bu özel günün yalnızca Türk çocuklarına değil tüm dünya çocuklarına ve dünya barışına ithaf edildiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda “Bu ülkenin yarınları bizleriz.” diyen Arıbuka, geleceğin liderleri, bilim insanları, sanatçıları ve barış elçileri olma yolunda çok çalışacaklarını söyledi.

Arıbuka, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e atıfla, “Yolun yolumuzdur Atatürk. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğiz.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

- Çocuk Hakları Bildirgesi okundu, şiir seslendirildi

Genel Kurul toplantısı Çocuk Hakları Bildirgesi’nin okunmasıyla devam etti. Bildirgeyi, Lefkoşa‘dan Levent İlkokulu öğrencisi Arel Gülseven okudu, Girne’den Lapta İlkokulu öğrencisi Leyla Lemis Keklik ise “Benim İki Bayrağım Var.” isimli şiiri seslendirdi.

-23 Nisan Özel Oturumu, her ilçeden bir öğrencinin konuşmasıyla devam etti

Genel Kurul’da sırasıyla Lefkoşa Değirmenlik İlkokulu öğrencisi Dilay Gülbeniz, Gazimağusa Alaniçi İlkokulu öğrencisi Nil Ağa, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu’ndan Ada Çavğa, Lefke Doğancı İlkokulu öğrencisi Mira Özakdenizli, Dr. Suat Günsel İlkokulu İskele'den Akmet Muhammed Çelebi ve Girne Esentepe İlkokulu öğrencisi Meyra Tümkan söz aldı. Öğrenciler, bölgelerindeki ihtiyaçları ve karşılaştıkları sorunları aktararak çözüm önerilerini Meclis kürsüsünden paylaştı.

Konuşmaların ardından 23 Nisan Özel Oturumu tamamlandı. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, milletvekilleri ve çocuklar, 10. Yıl Marşı eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Program, Meclis bahçesinde düzenlenen etkinliklerle sona erdi.