Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'ndeki Amerikan gemisi "Ginco Picardie"yi "bir dizi uygun deniz füzesiyle doğrudan vurarak" hedef aldığını duyurdu.

Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetlerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri deniz kuvvetleri, Aden Körfezi'nde Amerikan gemisi Ginko Picardie'ye uygun sayıda deniz füzesi ile hedefleme operasyonu gerçekleştirdi ve hedef doğrudan vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Husilerin "Yemen'in meşru savunma hakkı dahilinde ve ezilen Filistin halkını desteklemeye devam ederek Arap Denizi ve Kızıl Deniz'deki tüm tehdit kaynaklarını hedef almaktan çekinmeyeceği" kaydedildi.

Açıklamada, "Amerikan ve İngiliz saldırılarına cevabın kaçınılmaz olarak geldiği, yeni bir saldırının cevapsız ve cezasız kalmayacağı" aktarıldı.

ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarullah Hareketi'ni, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husilerin terör listesine eklenmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki gemi ticaretini aksatan saldırılarının Amerikan personelini de tehlikeye attığını ve hem ABD yönetiminin hem de uluslararası kamuoyunun bu saldırılara ortak tepki verdiğini ifade etmişti.

- Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü belirtti.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.