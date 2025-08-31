ABD BaşkanI Donald Trump yönetiminin, devlet bütçesiyle finanse edilen "Amerika'nın Sesi" (Voice of America-VOA) haber kuruluşunun bütçe ve personel kısıtlamalarının ardından bu kez de kurumda çalışan gazetecileri işten çıkarmak üzere harekete geçtiği belirtildi.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Trump yönetimi, VOA haber kuruluşunu kapatma çabalarının ardından yeni bir adım attı.

VOA Direktörü Kari Lake, yönetimin haber kuruluşunda görev yapan 532 gazeteciye işten çıkarma bildirimleri gönderdiğini açıkladı.

Lake, yaklaşık 100 gazeteci ve personelin görevine devam ettiğini duyurdu.

Öte yandan kurumun çalışanlarını temsil eden sendikanın başkanı Paula Hickey, işten çıkarmaların yasa dışı olduğunu belirterek, "Bu durum, yönetimin federal çalışanlara ve hukukun üstünlüğüne duyduğu saygısızlığı gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

- Trump'tan VOA'nın bütçe ve personelini azaltma kararı

ABD Başkanı Trump, başta VOA olmak üzere ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi kararını vermişti.

Kararda, VOA, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'ye ev sahipliği yapan ABD Küresel Medya Ajansının fonksiyonlarının minimum seviyeye çekilmesi yönünde talimatlar yer almıştı.

Buna göre, ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtilmiş, ardından VOA'da çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı ifade edilmişti.

VOA çalışanları, 22 Mart'ta, kurumla ilgili alınan söz konusu kararların "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle Trump yönetimine dava açtıklarını duyurmuştu.

ABD mahkemesi, 22 Nisan'da, Başkan Trump yönetiminin devlet bütçesiyle finanse edilen VOA haber kuruluşunu kapatma çabalarının durdurulması gerektiğine hükmetmişti.

Trump yönetiminin bu karara itiraz etmesinin ardından dava, mayıs başında temyiz mahkemesine taşınmıştı.

Washington yönetimi tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve çalışan sayısının azaltılması adına atılan adımlar doğrultusunda VOA bünyesindeki 600 kişinin işine son verilmişti.