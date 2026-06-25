“Merit’in online hiçbir faaliyeti yok; markamız kullanılarak insanlar dolandırılıyor”

Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Azası Hande Tibuk, gazeteci Nevşin Mengü’nün yayınına konuk olarak Merit markasının adını izinsiz kullanan yasa dışı bahis ağlarına karşı yürütülen kapsamlı hukuk mücadelesini anlattı.

Yayında, Merit markasının özellikle yasa dışı bahis siteleri tarafından kullanılmasıyla ortaya çıkan mağduriyetlere dikkat çeken Tibuk, Merit’in hiçbir şekilde online bahis veya kumar faaliyeti bulunmadığını vurguladı. Tibuk, “Bizim online hiçbir faaliyetimiz yok. Merit adındaki hiçbir şey bize ait değil. Bunlar dolandırıcı” sözleriyle kamuoyuna açık bir uyarıda bulundu.

Hande Tibuk, Merit markasının ilk kez 2016 yılında “Merit Royal Bet” benzeri alan adlarıyla izinsiz kullanılmaya başlandığını belirtti. Bu sitelerin kapatılmasına rağmen, aynı yapıların farklı uzantılar ve yeni alan adlarıyla yeniden ortaya çıktığını ifade eden Tibuk, mücadelenin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığını, uluslararası boyutta sürdüğünü söyledi.

Tibuk, yasa dışı bahis organizasyonlarına karşı Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerde de hukuki süreçler yürüttüklerini, avukatlar ve özel araştırmacılarla çalıştıklarını belirtti. Elde edilen bilgilerin Türkiye’deki savcılık makamlarıyla paylaşıldığını aktaran Tibuk, bu yapıların uluslararası organize bir ağ gibi hareket ettiğine dikkat çekti.

Yayında dikkat çeken en önemli açıklamalardan biri ise Merit markasını ve logosunu izinsiz kullanan dijital varlıklara karşı elde edilen sonuçlar oldu. Tibuk, bugüne kadar 384 sosyal medya hesabı ve alan adının kapattırıldığını, ayrıca Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO nezdinde yapılan başvurular sonucunda 104 alan adının Merit’e devredildiğini açıkladı.