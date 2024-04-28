Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 4’üncü Olağan Kurultayı’nda oy sayım işlemleri tamamlandı. Erhan Arıklı yeniden YDP Genel Başkanı olarak seçildi.

Atatürk Spor Salonu’nda saat 10.30 itibarıyla başlayan ve 20.00 sıralarında tamamlanan oylama sürecinin ardından Divan Başkanlığı ilçelere göre oy sayımını gerçekleştirdi.

YDP’den elde edilen bilgiye göre, mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı ve Genel Sekreter Talip Atalay’ın başkanlık için yarıştığı Kurultay’da oy dağılımı şu şekilde oldu:

“Lefkoşa: toplam 707 oy, 493 Erhan Arıklı, 203 Talip Atalay, 11 geçersiz

Gazimağusa: toplam 719 oy, 401 Talip Atalay, 311 Erhan Arıklı, 7 geçersiz

Girne: toplam 1024 oy, 691 Erhan Arıklı, 320 Talip Atalay, 13 geçersiz

Güzelyurt: toplam 298 oy, 152 Erhan Arıklı, 138 Talip Atalay, 8 geçersiz

Lefke: toplam 62 oy, 49 Erhan Arıklı, 12 Talip Atalay ve 1 geçersiz

İskele: toplam 311 oy, 225 Erhan Arıklı, 81 Talip Atalay, 5 geçersiz.”

Yeniden seçilen YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bir konuşma yapması bekleniyor.