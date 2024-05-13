Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, Derviş Yücetürk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı’nda Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ile eşi Sibel Tatar’ın engellilerin sorunlarına yönelik kalıcı çözümler üretmeye ve sürdürülebilir projeler ortaya koymaya büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Engelli bireylerin sesini duyurmak için konu ile ilgili hassasiyetleri her zaman destekliyoruz” dedi.

Özel Eğitim Yasası’nın geçirildiğini, tüzüklerin de geçmesiyle özel ihtiyaçlı çocukların eğitiminde imkanların artırılacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, istihdam konusunda da çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“KKTC, sosyal bir devlet olarak tüm vatandaşlarına vicdanı ve imkanları ile hizmet etmek durumundadır. Engelli vatandaşlarımızın sıkıntılarının aşılması için gerek kamu alanlarında, gerek hastanelerde hizmet alabilmeleri için çalışmalar sürmektedir “ diyen Cumhurbaşkanı Tatar, e-devlet projesinin tamamlanmasıyla engelli bireylerin bu sistemden faydalanarak hayatlarının kolaylaştırılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nun çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, Federasyona çalışmalarında başarılar diledi.