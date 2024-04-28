Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 4’üncü Olağan Kurultayı’nda oy verme işlemi tamamlandı, sayıma geçildi.

Atatürk Spor Salonu’nda sabah başlayan ve başkan adaylarının konuşmalarının ardından, öğlen saatlerinde geçilen oylama süreci 20.00 sıralarında tamamlandı. Oy sayım işlemlerine 21.30 sıralarında başlandı.

Mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı ile Genel Sekreter Talip Atalay’ın başkanlık için yarıştığı Kurultayda 50 kişilik Parti Meclisi de belirlenecek.

YDP Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Gürlek, TAK’a yaptığı açıklamada,oy sayım işleminin 24.00 sıralarında tamamlanmasını öngördüklerini belirtti.