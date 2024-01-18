Yeniden Doğuş Partisi (YDP) köy gezileri kapsamında dün akşam Dörtyol’u ziyaret etti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, köy gezilerinin ilk durağı olan Gazimağusa'nın Dörtyol köyünde bölge halkı ile bir araya gelen YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve heyeti, burada bölgenin sorunlarını dinledi, YDP’nin hükümet içerisinde yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Arıklı, buradaki konuşmasında, gelecek dönem yapılması planlanan “her eve fiber” ve “toplu taşıma sistemine geçiş” çalışmalarını aktardı.

YDP Genel Başkanı Arıklı, “Bizler vatanını seven, bu vatanda yaşayan herkesi eşit gören, birlik-beraberlik anlayışı ile yola çıkan gönüllü hizmetkârlarız. Yeniden Doğuş Partisi olarak bu hükümette icraat ortaya koymak adına var olduk ve Allah’ıma şükürler olsun ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük destek ve katkıları ile de bunu başardık. Önümüzdeki dönem de hız kesmeden diğer projelerimizi de faaliyete geçirerek halkımıza verdiğimiz sözleri tutmanın gururu ile yolumuza devam edeceğiz” dedi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz ise, konuşmasında, “YDP’nin bir bakanlık ve iki milletvekili ile neler yapabileceğini gördüler. Yapılanlar yapılacak olanların teminatıdır” dedi. Büyükyılmaz, YDP’nin ilkelerine ters düştüğü anda, hükümetten her an çekilebileceğini kaydederek, “Çekilip muhalefete geçer ve aslanlar gibi mücadeleye de devam eder. Hiç kimse YDP’yi bir koltukla satın alamaz. Bunu böyle bilin böyle anlatın” ifadelerini kullandı.

YDP Genel Sekreteri Talip Atalay da, “Vatandaşın cebindeki parayı koruyabilmek ve ortaya icraat koyabilmek için verdiğimiz mücadelenin sonrasında yaşadıklarımızı siz de görün ve bize sahip çıkın” dedi. “Eğer amacımız hizmet olmasaydı KKTC’de süregelen düzene biz de hiç karışmadan, nemalanıp giderdik” ifadelerini kullanan Atalay, YDP’nin bu düzeni bozmak zorunda olduğunu çünkü kurulma amacının bu olduğunu söyledi.