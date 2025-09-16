Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nda da öğrencilere burs vermeye devam ediyor.

Dernek, Şampiyon Melekler’in anısını yaşatmak ve çocukların geleceğine yatırım için 105 ortaokul ve lise öğrencisine Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla toplam 2 milyon 295 bin TL burs sağlayacak.

Söz konusu burslara ilişkin, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs arasında Doku Kitabevi’nde protokol imzalandı.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Derneğin eğitim odaklı projeleri sürdürdüğünü belirterek, geleceğin teminatı olan çocuklar için çalıştıklarını söyledi.

Şampiyon Melekler’in anısını yaşatarak, çocukların geleceğine yatırım yapmak için ilk günden beri hiç durmadan hep birlikte çalıştıklarını söyleyen Karakaya, “6 Şubat’tan beri çok acı ve çok zor günler geçirdik. Fakat ilk günden beridir çıktığımız yolda; bu olayın başımıza gelmesinin en büyük nedeninin cehalet olduğunu söyledik. Ve burada, Kıbrıs’ta çocuklarımıza yatırım yapmak için hep birlikte halktan gelen destekle, bağışçılarımızla, destekçilerimizle, KTEV’in değerli katkılarıyla her yıl çocuklarımıza burs vermeye başladık.” dedi.

Karakaya, 2023-2024 akademik yılında 105 öğrenciye Dernek olarak toplamda 760 bin 500 TL civarı, 2024-2025 akademik yılında yine 105 öğrenciye 1 milyon 296 bin TL eğitim bursu sağladıklarını belirterek, bu yıl; 2025-2026 akademik yılında 60 ortaokul ve 45 lise öğrencisi olmak üzere 105 öğrenciye yaklaşık 2 milyon 295 bin TL civarı burs vererek Şampiyon Melekler’in adını yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Karakaya, söz konusu bursların sadece maddi destek olmadığını, Şampiyon Melekler’in bıraktığı ışığı geleceğe taşımak anlamına geldiğini vurguladı.

Karakaya, “Eğitim burslarımızla gençlerimize adalet, dayanışma ve umutla örülmüş bir yol açmayı hedefliyoruz. Bu yolda KTEV öğrenci başvurularının alınması ve seçim sürecinde Derneğimize rehberlik ederek her adımda rehberliklerini esirgemeyerek çok büyük katkı sağlamışlardır. Bu anlamlı projede bize 3 yıldır yol gösteriyorlar.”dedi.

Karakaya, KTEV sayesinde bursların doğru bir şekilde ihtiyaç sahibi öğrencilere gittiğini ifade etti.

Adalet mücadeleleri nasıl kesintisiz devam ediyorsa eğitim projelerinin de aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Karakaya, Şampiyon Melekler’in adını yaşatmak adına Derneğin eğitim odaklı projelerde her zaman var olacağını belirterek, halkın sevgisi ve desteği için teşekkür etti, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

-Örs

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs de, KTEV olarak kuruldukları günden beri başarılı ve ihtiyaçlı çocuklara eğitim katkısı sağladıklarını, 3 yıldır Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile çok değerli iş birliğiyle eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına 105 öğrenciye burs sağladıklarını kaydetti.

Örs, KTEV’in öz kaynakları ve sponsorların katkılarıyla da çocuklara burslar sağladıklarını söyledi.

Örs, “Kaybettiğimiz Melekler’in ellerinden alınan eğitim fırsatlarını başka çocuklarda yaşatmak adına, kaybettikleri eğitimi başka çocukların alarak adalet duygusu olan, sorgulayan, toplumlarına, dünyaya faydalı birey olarak yetişmelerini sağlamak adına birlikte bir yol alıyoruz. Kaybettiğimiz çocukların, ailelerinin ve öğretmenlerinin ışıklarını başka çocuklarımızda ışık olarak yaratmak için gayret ediyoruz.” dedi.

Derneğin sağladığı imkanlardan dolayı Karakaya’ya teşekkür eden Örs, eğitimde fırsat eşitliğini yaratmak adına daha bir çok projede birlikte yol almayı umduklarını söyledi.