Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar ve çevirmen Pınar Kür, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Pınar Kür'ün vefat ettiğini, yazar Yekta Kopan duyurdu. Kopan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak" dedi.

-Pınar Kür kimdir?

Pınar Kür, 15 Nisan 1945'te Bursa'da dünyaya geldi. Annesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, babasıysa Fransızca ve matematik öğretmeniydi.

Liseyi Robert Kolejinde okuduktan sonra lisans eğitimini ABD'de Queens College ile Boğaziçi Üniversitesinde tamamladı. Doktorasını Fransa'da Sorbon Üniversitesinde "Yirminci Yüzyıl Tiyatrosunda Gerçeklik ve Yanılsama" konusunda yaptı. İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı.

Ankara'da 1971-1973 yıllarında Devlet Tiyatrolarında dramaturg olarak çalıştı. Yazar oyuncu olarak tiyatroyla uğraştı, ardından hikaye yazdı. İlk öyküleri 1971'de Dost dergisinde yayımlanan yazarın, Cumhuriyet, Yazko Edebiyat, Hürriyet Gösteri ve Milliyet Sanat dergisinde yazı ve öyküleri yer aldı.

Birçok roman ve çeviriye imza atan Kür; "Asılacak Kadın", "Yarın Yarın", "Akışı Olmayan Sular" ve "Bir Cinayet Romanı" ve “Sadık Bey” gibi eserleriyle tanınıyor.

Edebiyatta güçlü kadın temalarıyla tanınan yazar, "Akışı Olmayan Sular" eseriyle 1984'te "Sait Faik Hikaye Armağanı"na değer görüldü.

Ankara Öykü Günleri kapsamında 2013'te "Onur Ödülü"ne layık görülen Kür'ün özel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfında bulunuyor.

Oyuncu Can Kolukısa ile evliliğinden Emrah Kolukısa doğmuştur.