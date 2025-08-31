Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde, Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişimi'nin uyumlaştırılması için müşterek adımlar atılmasının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Şanghay İş Birliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanı Şi ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin etraflıca değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir kılınması için yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarının potansiyelinin büyük olduğunu, bu minvalde Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaları hususunda eş güdümün artırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişimi'nin uyumlaştırılması için müşterek adımlar atılmasının önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede iki ülke arasında mevcut istişare ve iş birliği mekanizmalarının düzenli aralıklarla işletilmesinde mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin "Tek Çin" politikasına desteğini yinelerken iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik boyutuna dikkati çekti.

Görüşmede ayrıca Gazze'deki son durum, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Suriye'nin kalkındırılmasına yönelik atılabilecek ortak adımlar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.