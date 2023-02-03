Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girnede meydana gelen ölümlü kazanın ardından tutuklanan Erdal Altunel bugün yeniden mahkemeye çıkarılırken, diğer sürücü Mohd Sabet SAID serbest bırakıldı.

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Nadir Timuçin mahkemede olguları aktardı. Timuçin şahadetinde şunları söyledi: “01.02.2023 tarihinde, saat 23:15 sıralarında, Girne'de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde çift şeritli yol içerisinde doğu istikametine doğru 169 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Erdal ALTUNEL (E-39) yönetimindeki JL 777 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği neticesinde o esnada yolu Kuzey-Güney istikametinde yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmekte olan yaya Birsen GÜLEŞ'e (K-46) çarpıp 26 metre savrulmasına neden olmuştur. Çarpma sonucu savrulan yaya yolun karşı şeridine düştüğü esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden Mohd Sabet SAID (E-31) yönetimindeki KE 676 plakalı aracın önüne çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan Birsen Güleş, yaşamını yitirmiştir. Kazanın ardından Erdal Altunel olay yerinden kaçmıştır. Mobese kameralarından zanlının kullanımındaki araç tespit edilmiştir. Akabinde aracı zanlının sürdüğüne dair de tespit yapıldıktan sonra zanlı kazadan bir buçuk saat sonra polise gelerek teslim olmuştur. Erdal Altunel ile Mohd Sabet Saıd önceki gün mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün süreyle tutukluluk emri alındı. Bu süre zarfında Birsen Güleş’in otopsisi yapıldı. yapılan otopside Birsen Güleş’in ilk çarpma anında öldürücü darbeyi alıp yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bu nedenle Mohd Sabet Saıd isimli sürücü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ayrıca bir günlük sürede 4 kişiden ifade alındı, zanlı Altunel’in evinde arama yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir. İncelenecek mobese kameraları, alınacak ifadeler mevcuttur. Yürütülen soruşturma aşamasında zanlının 4 gün dahatutuklu kalmasını talep ederim.”

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 4 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.