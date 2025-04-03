Kaçak İnşaata ve İşgale Göz Yumuluyor!

Kuzey Kıbrısʼın tarihi ve milli öneme sahip noktalarından biri olan Yavuz Çıkarma Plajıʼnda hukuk tanımazlık devam ediyor. Açık müze olması kararlaştırılan ve Vakıflar İdaresiʼne ait olan plajın kiracısı Altınbaş Holding, gönderilen ihbarnamelere rağmen alanı boşaltmazken, bölgedeki kaçak yapılaşma da hız kesmeden sürüyor. Çıkarma Plajı Özgürlük Parkıʼnın yanında, Bakanlar Kuruluʼnun 21 Mart 2019 tarihli kararıyla tarihi ve doğal sit alanı ilan edilen bölgeye inşaat yasağı getirilmesine rağmen, yetkililer bu hukuksuzluğa seyirci kalıyor.