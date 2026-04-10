Bu hafta BIST 100 endeksi, en düşük 12.876,31 puanı ve en yüksek 14.073,79 puanı gördü. Haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 8,79 üstünde, 14.073,79 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının satış fiyatları bu hafta şöyle değişti:

Gram altın: Yüzde 2,28 artışla 6 bin 858 liraya,

Çeyrek altın: Yüzde 2,28 artışla 11 bin 487 liraya,

Cumhuriyet altın: Yüzde 2,27 artışla 46 bin 199 liraya çıktı

Bu hafta ABD doları yüzde 0,15; avro yüzde 1,69 arttı. ABD doları 44,6590 lira, avro 52,4150 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,42, emeklilik fonları yüzde 2,73 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar, yüzde 4,19’la ‘hisse senedi fonları’ oldu.