Geçen haftayı 46,2690 liradan kapatan dolar, gece duyurulan ABD-İran anlaşması sonrası bugün 46,3168 liraya yükseldi. Dolar an itibarıyla (16:46) 46,2795 lira.

Peki anlaşma doları nasıl etkiler, ibre ne yönde olur?

Bloomberg HT’nin aktardığına göre ING stratejistleri, dolardaki düşüşün ötelendiği görüşünde. 15 Haziran’daki nota göre doların güçlü seyri üçüncü çeyreğe kadar uzayabilir:

“Avro, sterlin ve yen kırılgan görünürken, enerji ihracatçıları ve şahin duruşlu gelişmekte olan ülke para birimleri daha dirençli.

ABD ve İran’ın müzakereleri başlatacak bir anlaşma, yeni haftanın ilk işlem gününde olumlu bir hava yaratsa da bunun enerji fiyatlarında önemli bir düşüşe yol açıp açmayacağı son derece şüpheli.

Fakat açık olan bir şey var ki o da enflasyon cininin şişeden çıktığı ve çok az sayıda merkez bankasının bu enflasyon şokunu görmezden gelebileceği.

Son sekiz haftadaki en büyük değişiklik, yatırımcıların artık Fed’in para politikasını sıkılaştırmasını beklemesi. Bu durum, Fed’in ‘esir alındığı’ yönündeki endişeleri ortadan kaldırdı ve doların döngüsel bir sıçramasına yol açtı.

Dayanıklı ABD işgücü piyasası, yüzde 4’ün üzerindeki enflasyon ve enerji fiyatlarının yükselme riski göz önüne alındığında doların bu güçlü seyri üçüncü çeyreğe kadar uzayabilir. Ve merakla beklenen dolar düşüşü artık 2027’ye kalmış gibi görünüyor.”