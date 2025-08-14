22 bin metrekarelik alana inşa edilecek proje birçok sosyal tesisi bünyesinde barındırıyor

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçirilecek “Yaşam Park Projesi”nin temelleri düzenlenen törenle atıldı.

22 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak parkta; yürüyüş yolları, kafe, düğün salonu, amfi tiyatro, spor tesisleri ve dinlenme alanları yer alacak.

-Akın

Törende konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Osman Akın, projenin sadece sosyal bir alan değil, aynı zamanda Şampiyon Melekleri unutmayan bir vefa projesi olduğunu vurguladı.

Şampiyon Meleklerin adını unutturmayacaklarının altını çizen Akın, Yaşam Parkı içinde yer alacak Şampiyon Melekler Spor Tesisi’nin bunun en somut adımlarından biri olduğunu belirtti. Akın, “Şampiyon meleklerimizin adı sporun enerjisiyle, gençlerin neşesiyle, dostluğun ve kardeşliğin sesiyle sonsuza dek yaşayacak.” dedi.

-Karavezirler

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise, 22 bin metrekarelik Yaşam Parkı’nda yürüyüş yolları, kafe, düğün salonu, amfi tiyatro ve spor tesislerinin yer alacağını belirtti.

Eğitimden spora tarımdan birçok alanda çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Karavezirler, bunlardan birinin de ulaşım olduğunu aktardı. Karavezirler, “Yiğitler’den Lefkoşa’ya servis kalkacak. Yiğitler – Erdemli- Kırıkkale- Dilekkaya güzergahından Lefkoşa’ya Demirhan’dan geçerek gidecek” dedi.

Karavezirler, 4 minibüs ihalesinin yapıldığını belirterek, toplu taşımacılığa Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi olarak başlayacaklarını vurguladı.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, projenin son derece ayrıntılı düşünüldüğünü ifade etti.

Yaşam Parkı Projesi’nin tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirildiğine dikkati çeken Erhürman, “Bu proje, niyet edersek, dayanışma içinde olursak neler yapabileceğimizi gösteren bir projedir” dedi.

Erhürman, “Hepimizin ortak hedefi bu ülkenin, halkın yeniden kendiyle gurur duymasını sağlamaktır. Hepimiz çocuklarımıza torunlarımıza gurur duyacakları bir ülkeyi bırakmakla mükellefiz. Bu torunlarımıza, çocuklarımıza borcumuzdur” diye konuştu.