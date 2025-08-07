“Projenin yaklaşık 1,5 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçirilecek olan “Yaşam Park Projesi”nin temel atma töreni, 13 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, törenin saat 19.30’da Değirmenlik Lisesi ile Değirmenlik Sağlık Ocağı arasındaki 22 bin metrekarelik alanda yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada, ülke için “bir ilk olma özelliği” taşıdığı belirtilen Yaşam Park’ın, halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak eğlence, kültür, spor ve dinlenme alanı olarak planlandığı ifade edildi.

Projenin yaklaşık 1,5 yıl içinde tamamlanmasının öngörüldüğünün belirtildiği açıklamada, proje için çıkılan ilk ihale olan betonarme karkas ihalesini kazanan KAMTEK Ltd’nin çalışmalarına hızla devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, park içerisinde, “Sahne Başpınar Amfi Tiyatro, sosyal merkez (restoran), Yusuf Orhan Günay Düğün Alanı, Taş Değirmen binası, fitnes alanı, Şampiyon Melekler Spor Tesisi’nin içerisinde sentetik çim halı saha, padel kort, basketbol/voleybol sahası, kafe, yürüyüş alanı, otopark, satranç ve çocuk oyun grupları ile tuvaletlerin” bulunacağı belirtildi.