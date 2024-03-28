Yüksek ve orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın Girne Boğaz bölgesi ve çevre köylerde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, 09.00-14.00 saatleri arasında 5 saat sürecek elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şu şekilde:

“Boğazköy köy içi bölgesi, Lefkoşa – Girne anayolu Boğaz kavşağı bölgesi, Hediyem Su bölgesi, St. Hilarion bölgesi, G.K.K. Karargahı bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen su kuyuları bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge, Fikret Kürşat arsaları civarı, Dikmen Kırsal Kesim Arsaları bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taş Ocakları bölgesi, Oray Sitesi ile Boğaz Karakolu arasında kalan kısım, bmaş bölgesi, Kömürcü, Dağyolu ve Pınarbaşı bölgeleri.”

Açıklamada, mağduriyet yaşamaması adına halkın gerekli tedbirleri alması çağrısında bulunuldu.