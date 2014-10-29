Meteoroloji Dairesin' den verilen bilgiye göre, KKTC, 30 Ekim-05 Kasım tarihleri arasında serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Beklenen bu Meteorolojik durum çerçevesinde hava yarın yer yer sağnak veya gök gürültülü sağnak yağmurlu, cuma parçalı zamanla çok bulutlu yer yer sağnak yağmurlu, Pazartesi ile Çarşamba günleri arasında ise parçalı ve az bulutlu olacak.