Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, Vadili, Paşaköy ve Akdoğan Gençlik Merkezlerinde gençlerle buluştu.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre Ozanoğlu, Daire’ye bağlı merkezlerdeki gençlerle buluşmasında, planladığı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gençlik Merkezlerinin yapısı ve işleyişiyle ilgili gözlem de yapan Ozanoğlu, çok yönlü etkinliklerle Gençlik Merkezlerine yeni bir açılım getirmeyi istediğini ifade etti.

Ozanoğlu, gençlik kampları ve Gençlik Merkezlerinin Daire'nin olmazsa olmazı olduğunu belirterek hem yapısal hem de yeni eğitsel çalışmalar içinde olduklarını ifade etti.