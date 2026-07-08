Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerinde iç kesimlerde parçalı bulutlu, yer yer ve kısa süreli sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 9-15 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, belirtilen sürede en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 – 39 ve sahillerde 31 – 34 dolaylarında seyredecek.

Bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarın öğle saatlerinde iç kesimlerde parçalı bulutlu, yer yer ve kısa süreli sağanak veya gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer günlerde hava açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.