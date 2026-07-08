Gazimağusa Belediyesi, "İsmet İnönü Bulvarı 2. Etap Yol Düzenleme Projesi" kapsamında yarın gün içerisinde Gülseren kavşağından sadece sulu çember istikametine doğru trafik akışının araç geçişine açık olacağını bildirdi.

Gazimağusa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların devam ettiği güzergâhlarda trafik akışının güvenli şekilde sağlanabilmesi amacıyla bazı yönlendirmelerin uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, sulu çemberden DAÜ istikametine gidiş Gülseren kavşağı önünde kapalı olacağından, sürücülerin "Macro AVM" yanından sola dönüşü kullanabileceği veya Gülseren istikametine gitmek isteyen sürücülerin kavşaktan önceki ilk yol olan Manolya Sokak’a dönüş yaparak, seyirlerine devam edebileceği kaydedildi.

DAÜ istikametinden Gülseren kavşağına dönüş kapalı olacağından, tek yön olan Sevecen Sokak yönünün geçici süreyle araç geçişine açılacağı ve bu güzergâhın alternatif yol olarak kullanılabileceğin ifade edilen açıklamada, ayrıca Yenişehir bölgesinden ana yola bağlanan ara sokakların da sürücüler tarafından alternatif güzergâh olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.

Açıklamada, sürücülerin bölgede bulunan trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri, zorunlu olmadıkça çalışma alanlarını kullanmamaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.