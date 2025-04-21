Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen etkinlik, Gazimağusa Bandabuliya’da saat 16.00 da başlayacak.

Panel, basın dünyasında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olan dezenformasyonun toplumsal etkilerini ve çözüm yollarını tartışarak Kıbrıs Türk toplumunda dezenformasyonla mücadele konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Genel Sekreteri Canan Onurer’in üstleneceği panelde, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy ve iletişim uzmanı, akademisyen Kenan Dursun görüşlerini paylaşacak.

Etkinlik 18.00’deki resepsiyonla sona erecek.