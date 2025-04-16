1- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00 ile 13.00 saatleri arasında İskele’de bazı yerlere elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektriği kesik olacak yerler, İskele merkez ve İskele Bahçeler.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

2- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Gönyeli’de bazı yerlere elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektriği kesik olacak yerler, Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezinden Dünya Otoyu kapsayacak şekilde civar bölgeler olacak.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.