Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), son günlerde uzmanların Kıbrıs’ta deprem beklendiği yönündeki açıklamalarına işaret ederek, yapı güvenliği konusunun acilen ele alınması, mevcut kamu binalarının, okul ve hastanelerin denetimden geçirilerek gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

KTAMS, bundan sonraki süreçte de yapı güvenliğinin sağlanması için hem mevzuat hem de uygulama açısından ilgili meslek örgütleri ile işbirliği içerisinde bilimden sapmadan, popülizme yenilmeden her kurumun üzerine düşen sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’deki deprem felaketinin herkesi derinden yaraladığını, can kayıplarının bir dizi ihmal sonucu olmasının da acıları daha da büyüttüğünü ifade ederek, son dönemde uzmanların olası bir Kıbrıs depremine karşı uyarılarının halk arasında doğal olarak korku ve paniğe neden olduğunu söyledi.

Bengihan, Türkiye’de yaşananların burada da yaşanması için yapılması gerekenlere dikkat çekti.

Kısa bir süre önce bazı UBP, DP ve YDP milletvekillerinin İmar (değişiklik) Yasası ve KTMMOB (değişiklik) Yasalarını Meclis gündemine getirdiğini hatırlatan Bengihan, “inşaat projelerinde KTMMOB’nin vize onay yetkisinin elinden alınmasını ve Başsavcılığın olumsuz görüşüne rağmen İmar Yasası’nda yapılacak değişikliklerle bilimden uzaklaşılarak rant uğruna can güvenliğinin, kamu yararının göz ardı edilmesinin önünü açacak olan bu yasa tasarıları derhal geri çekilmelidir” dedi.