İngiltere'de araştırmacılar, yapay zekânın girdiği bazı sınavlarda üniversite öğrencilerinden daha yüksek başarı gösterdiğini tespit etti.

Reading Üniversitesi araştırmacıları, psikoloji bölümü lisans sınavlarında yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT'yi kullandı. Araştırmacılar, açık uçlu soruları yanıtlayan ve makale yazan ChatGPT'nin üniversite öğrencilerinden yarım puan yüksek not aldığını kaydetti.

Sınavları değerlendiren öğretmenler, soruların yapay zekâ tarafından yanıtlandığını fark edemedi. Üniversitelerde kullanılan intihal programları da yapay zekâyı tespit etmede neredeyse tamamen başarısız oldu. Bu programlar yapay zekâyı sadece yüzde 6 oranında tespit edebildi.

İnsan dilini anlamak ve iletişim kurmak için tasarlanmış "büyük dil modellerinin" ortaya çıkmasıyla yapay zekânın kullanımının arttığını belirten araştırmacılar, özellikle Kovid-19 salgını sonrası çevrim içi düzenlenen sınavların da çoğaldığını hatırlattı.

BBC'ye açıklama yapan araştırmacılardan Peter Scarfe ve Etienne Roesch, üniversitelerde yüz yüze yapılan sınavlara geri dönmenin şart olmadığını ancak eğitim sisteminin, yapay zekânın gelişimi doğrultusunda değişmesi gerektiğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Plos One" dergisinde yayımlandı.