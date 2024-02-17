Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın savunma yeteneklerini güçlendirmesi gerektiğini, ancak bunun NATO müttefikleriyle el ele gerçekleşebileceğini söyledi.

Von der Leyen, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda bir panele katılarak, Avrupa'nın savunmaya daha fazla yatırım yapması, NATO'dan bağımsız, "stratejik otonomiye sahip olması"yla ilgili son günlerdeki tartışmalara yanıt verdi.

AB'nin, savunma sanayisi tabanını güçlendirmesi gerektiğinin su götürmez bir gerçek olduğunu belirten

von der Leyen, bu hedefle 3 hafta içinde yeni bir savunma stratejisi sunacağını duyurdu.

Ursula von der Leyen, "Hiç tartışmasız savunmaya daha fazla harcamak zorundayız ve doğru yoldayız. Rakamlara baktığımda geçen yıldan bu yıla yüzde 20'lik artış var ama yine de yeterli değil. Bunun sürdürülmesi gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.

Aynı zamanda ortak satın alma ölçeğinin de büyütülmesi ve hızlandırılması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, Avrupa'nın savunma sanayisi üretiminin artırılması gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, Almanya'nın Bavyera bölgesinde Patriot füzesi üretimine başlayacak tesisten söz ederek, "Üretimin, istihdamın Avrupa'da olmasını istiyoruz." dedi.

Ukrayna savaşının AB için önemli bir tecrübe kazanımını anlamına geldiğini söyleyen von der Leyen, "Rusya'nın şu anda yaptığı şey, Ukrayna'da binlerce genç askeri sahaya sürmek. Rusya, Kuzey Kore ve İran'da üretilen hızlı ve kirli silahları savaş alanına atıyor. Bu yüzden Rusya'yı alt etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ursula von der Leyen, bu nedenle AB'nin Ukrayna'yı savunma programlarına entegre edeceğini dile getirerek, başkent Kiev'de Savunma İnovasyonu Ofisi açacaklarını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Şimdiye kadar çok 'Avrupacı' konuştum ama ben aynı zamanda çok kati bir 'trans-Atlantikçi'yim. Güçlü bir Avrupa inşa etmemiz gerektiğini düşünüyorum, ama bu ancak (ABD ve Kanada ile) el ele yürür." görüşünü paylaştı.