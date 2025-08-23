Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Amazon ormanlarının korunması için uluslararası toplumun taahhütlerini yerine getirmesini talep etti.

Kolombiya'nın ev sahipliğinde başkent Bogota'da düzenlenen Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü (OTCA) Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Lula da Silva, bölgesel işbirliğini canlandıran ve sürdürülebilir kalkınmayı önceleyen bir model ortaya koyduklarını belirtti.

Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nın COP 30. oturumunun Brezilya'daki Belen kentinde organize edileceğini hatırlatarak, "Tüm zirveler, bazıları isterken bazılarının reddetmesiyle sona eriyor. Sözlerden bıktık; ormanı ayakta tutmak için parayı kimin sağlayacağını görmek istiyoruz. Brezilya 2035'e kadar emisyon azaltım taahhütlerini zaten sundu." ifadelerini kullandı.

Orman yönetimi, su kaynakları ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Lula da Silva, OTCA Zirvesi'nin Amazon ormanlarının korunması açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Lula da Silva, Amazon bölgesinde 9 Eylül’de açılacak uluslararası polis işbirliği merkezinin, organize suç ve yasa dışı pazarlarla mücadeleyi güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de OTCA Zirvesi'nin oldukça verimli geçtiğini belirterek, toplumun ve yerli halkların sesini güçlendirecek "tek ve bütüncül" bir öneriyi desteklediklerini dile getirdi.

Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Maria Jose Pinto ise Amazon’un yalnızca çevresel bir mesele olmadığını, aynı zamanda yerli halkların rolü, su kaynakları ve kültürlerarası ilişkiler açısından da ele alınması gerektiğini vurgulado.