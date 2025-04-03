Sağlık Bakanlığı, sanatçı Volkan Konak’ın vefatıyla ilgili açıklama yaparak, “Ekiplerimiz, zamanında müdahale ederek, gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir” dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bayram dolayısıyla konser vermek üzere ülkeye gelen ve sahnede olduğu sırada fenalaşarak, hayatını kaybeden müzisyen Volkan Konak’ın vefatıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu ifade edildi.

Olayın gerçekleştiği 30 Mart 2025 Pazar günü saat 23.27’de kamera kayıtlarında da olduğu gibi sanatçı Volkan Konak’ın sahnede fenalaşıp, yere düştüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Saat 23.29’da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne çağrı yapılmış, çağrının hemen ardından Yeni İskele ‘den hareket eden ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibimiz, saat 23.37’de, yani tam 8 dakika içinde olay yerine ulaşmıştır. Uluslararası acil tıbbi müdahale standartlarına göre değerlendirildiğinde, ambulansın ulaşım süresi ideal bir süredir. Ekiplerimiz, zamanında müdahale ederek gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir.”

-“Ambulans uzak bir noktadan değil, en yakın merkez olan İskele’den yola çıktı”

Son bir yıl içerisinde her türlü acil müdahaleye olanak sağlayabilen tam donanımlı 15 yeni ambulansın hizmete alındığı hatırlatılan açıklamada, “Kalp krizleri başta olmak üzere her türlü acil vakaya müdahale edebilecek en yeni donanıma sahip ambulanslarımız mevcuttur. Basında yer aldığı gibi ambulans uzak bir noktadan değil, en yakın merkez olan İskele’den yola çıkmıştır” denildi.

-“İlk andan itibaren sanatçımızda nabız, solunum ve şuur yoktu”

Olay günü, doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibin, vakaya hızla ulaşarak gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yaptığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan tüm temel yaşam desteği girişimlerine rağmen hiçbir yanıt alınamamıştır. Olay yerine giden 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede nabız ve solunum tespit edilmemiştir ve şuurunun tamamen kapalı olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, otelde konaklayan bir göğüs cerrahı ve anestezi uzmanı tarafından da olay yerine 112 ekiplerimiz gelene kadar sanatçımıza ilk müdahale gerçekleştirilmiştir ve bize gelen bilgilere göre ilk andan itibaren sanatçımızda nabız, solunum ve şuur yoktu.”

Açıklamada, 112 acil ekibinin ilk müdahalelerinin ardından, hastanın hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği, burada acil servis ekibi ve alanında uzman doktorların tüm çabalarına rağmen olumlu bir sonuç alınamadığı kaydedildi.

-“Ambulans iddia edildiği gibi yetersiz değildi”

Olaya intikal eden ambulansın iddia edildiği gibi yetersiz bir ambulans olmadığı, bir yıl içerisinde alınan yeni ambulanslardan olduğu vurgulanan açıklamada, ambulansın tam donanımlı ve tam randımanlı hizmet verdiği ifade edildi.

Dahiliye uzmanı doktor ve hemşirelerle birlikte ambulansın olay yerine zamanında ulaştığı, tıbbi ekipman, cihaz ve ilaçlarda eksik bulunmadığı yinelenen açıklamada, “Değerli sanatçımız Volkan Konak’ın vefatından derin üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade eder, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.