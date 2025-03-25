VİCDANSIZ SÜRÜCÜ ÇARPIP KAÇTI..

BÖLGE HALKI İSYAN ETTİ HERYERDE KASİS VAR BURADA YOK

Ergün Yahat

Gazimağusa Maraş bolgesinde Tarımsal donatım yolu olarak bilinen kooperatif merkez bankası yanı Ünimar Maraş caddesinde ikinci kez köpeğe çarpıp kaçtıklarıni idda eden bölge sakini Talay Zafer Beyaz her yere belediye kasis koyaraken bu bölgeyi unutması özellikle araçların çok suratli seyretmeleri kabul edilemez.. Gerek bankaya gerekse markete yolu karşıya gecmeye gerek yetişkinler gerekse Cocuklarda gecebiliyor.Artık bir önlem alınmalı...Vatandaşlarımızın can güvenliği' hayvanlarımızında önemlidir