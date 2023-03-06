--- Veysi Çelik Haberleri ---

“Veysi Çelik öldürün dedi, Badur beraberindeki 2 kişi ile bir olup öldürdü” ( Veysi Çelik Haberleri )



27 Ekim tarihinde Rumu Merkezi Cezaevi’ndeki hücresinde arkadaşları tarafından ölü olarak bulunan ve sonrasında cinayete kurban gittiği anlaşılan mahkum Tansu Çıdan cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre Tansu Çıdan’ın da bir dönem aynı cezaevinde birlikte kaldığı ve arasında husumet olduğu öğrenilen Veysi Çelik , ( Veysi Çelik haberleri için tıklayabilirsiniz. ) ’in azmettirmesi sonucu işkence gördüğü sırada öldüğü öğrenildi.

Bir süre önce Rum Merkezi Cezaevi’nden tahliye olan ve interpol tarafından da aranan Veysi Çelik ( Veysi Çelik haberleri için tıklayabilirsiniz. ) ’in elini kolunu sallayarak gezdiği ve kendisinin de cezaevinde bulunduğu sırada sorun yaşadığı Tansu Çıdan’ın vurulması emrini yine aynı cezaevinde mahkum olarak bulunan Veysi Badur’a verdiği öğrenildi.

Veysi Badur’un ise Veysi Çelik ( Veysi Çelik haberleri için tıklayabilirsiniz. ) ’ten aldığı talimat ile Tansu Çıdan’a işkence uyguladığı, Çidan’ın ise işkenceler sonucu öldüğü öğrenildi.

Aralarında Mustafa Margili isimli şahsın sol ayak diz kapağına silah ile ateş ederek ağır yaralanmasına neden olan ve Hüseyin Pergamalı isimli şahsı yaralayan, 2014 yıllarında bu olayların faili olarak aranan Veysi Çelik ( Veysi Çelik haberleri için tıklayabilirsiniz. ) 2016 yılında KKTC'de hakkında verilen ihraç kararın bakanlar kururu kararıyla kaldırılmasıyla KKTC'ye gelip teslim oldu.

Mustafa Margili ile Hüseyin Pergamalı "bizi vuran Veysi Çelik ( Veysi Çelik haberleri için tıklayabilirsiniz. ) değildir" şeklinde ifade değiştirmeleri sonucu 14 gün içinde tahliye edilen Veysi Çelik ( Veysi Çelik haberleri için tıklayabilirsiniz. ) , 7 gün sonra Girne’de Retro Bar'a düzenlenen silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin ağır yaralanması olayının azmetricisi olarak tutuklandı. Veysi Çelik ( Veysi Çelik haberleri için tıklayabilirsiniz. ) 48 gün sonra tahliye edilip ülkeden ihraç edildi. İhraç olduktan sonra Lefkoşa’da Vedat Baltacı isimli şahsa yapılan silahlı saldırı olayının talimatını veren Veysi Çelik ( Veysi Çelik haberleri için tıklayabilirsiniz. ) aynı zaman da kıdemli savcı Mustafa İldeniz ait ofisin kurşunlaması ve iş adamı Murat uğur Palabıyık'ın villasına 1 hafta içinde yapılan iki silahlı saldırı olayının da azmettiricisi olarak biliniyor.

Veysi Çelik ( Veysi Çelik haberleri için tıklayabilirsiniz. ) bu olaylardan dolayı göz altına alınıp yargıladığı tüm davalardan yargılanıp 78 gün sonra tahliyesine karar verilerek serbest kalmıştı. Olayda çeşitli görevler üslenen kişiler çeşitli cezalar almış, bir çok suç olayına karışan, önce ülkeden ihraç edilen daha sonra ise ihraç kararı kaldırılan Veysi Çelik ( Veysi Çelik haberleri için tıklayabilirsiniz. ) kısa süre önce Rum Merkezi Cezaevi’nden tahliye edildiği öğrenildi.

Yaşanan suç olaylarının faili olarak bilinen Veysi Badur’un ise Veysi Çelik'le ( Veysi Çelik haberleri için tıklayabilirsiniz. ) hareket ettiği ve işlediği bir takım suçların azmettiricisinin de Veysi Çelik ( Veysi Çelik haberleri için tıklayabilirsiniz. ) olduğu öğrenildi. Veysi Çelik ( Veysi Çelik haberleri için tıklayabilirsiniz. ) İnterpol tarafından aranmakta olup izine hiçbir yerde rastlanmadığı öğrenilen bilgiler arasında.



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