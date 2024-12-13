Başkent Caracas'ta Teresa Carreno Tiyatrosu'ndaki forumun açılışında konuşan Rodriguez, bu forumun, Çin dışında ilk kez Venezuela'da organize edildiğine dikkati çekti.

Rodriguez, Çin'in büyüme modelinden alınan önemli derslerden birinin, insan kaynağının eğitimine odaklanmak ve büyümeyi insanların yararına sağlamak olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun seçim kampanyasının önemli vaatlerinden birini yerine getirmek istediklerini belirten Rodriguez, "Venezuela'nın ekonomik kalkınma stratejisinin bir parçası olarak özel ekonomik bölgeler yeni fırsatlar sunuyor. Bu bölgelerde, vergi ve mali açıdan sağlanan kolaylıklar sayesinde Venezuela'nın belirli bölgelerinin ekonomik kalkınması desteklenecek." dedi.

Rodriguez, Çin'in büyüme modeline dikkati çekerek, "Ekonomik kalkınmanın insanların mutluluğunu hedeflemesi gerekiyor. Çin'in büyüme modeli, insan kaynağına, eğitime, yeniliğe, bilim ve teknolojiye odaklanıyor. Başkan Maduro'nun bu stratejileri, özellikle Batı'nın kolonizasyon etkilerini kırarak bağımsız kalkınmayı hedefliyor." diye konuştu.

Foruma katılanlar arasında Shenzhen Özel Ekonomik Bölgeler Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Tao Yitao ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Uluslararası Online Eğitim Enstitüsü Genel Sekreteri Li Ming de yer aldı.