Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kazanarak 9.701,55 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,16 puan ve yüzde 0,30 artışla 9.730,71 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,81 ile finansal kiralama faktoring en fazla kaybettiren ise yüzde 0,26 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmeler ve tarifelerin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Analistler, bugün Türkiye’de haftalık para ve banka istatistikleri, Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.