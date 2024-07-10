Rum Yönetimi'nin, elektrik enerjisi üretimi için Güney Kıbrıs’a doğal gaz tedariki hedefiyle Vasiliko’da yapılması planlanan terminal ve yüzer SFRU tesisi için Çin devlet şirketi CPP önderliğindeki konsorsiyum ile yapılan anlaşmanın feshine sıcak bakmakta olduğu haber verildi.

Politis “Her Şey Kadife Ayrılığa İşaret Ediyor” başlıklı haberinde “projenin tamamlanması ve elektrik enerjisi üretimi için doğal gaz ithalinin mümkün olabilmesi için görünen en iyi çözümün Çin konsorsiyumunun projeden ayrılması olduğunu” yazdı.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun Elektrik İdaresi’nin (AİK) 2023 yılı raporunun Meclis Enerji Komitesi’ne dünkü sunumu sırasında yaptığı konuşmada, CPP’nin doğal gaz terminali inşaat projesinden çıkışına işaret etmesinde ve CPP ile istişareleri “zahmetli” diye nitelemesine dikkat çeken gazete, “kadife ayrılığın en iyi çözüm göründüğü” sonucunu çıkardı.

Habere göre, CPP ile SFRU’nun (doğal gaz sıvılaştırma/yeniden gaz haline getirme yüzer tesisi) teslim edilmesi konusunda “zor bir müzakere” yürütülmekte olduğunu kaydeden Papanastasiu, "Mevcut anlaşmanın (Vasiliko’da yüzer tesisin bağlanacağı iskele, kara tesislerinden oluşan terminal ve yüzer tesis) feshi ve paralelinde yüzer tesisin (SFRU) mevcut haliyle teslim edilmesine dayalı her iki tarafın da (CPP ve Rum doğal gaz altyapıları şirketi ETİFA) kabul ettiği bir sonlanma öngörülüyor.” dedi.

Şu anda iki taraf (CPP ve ETİFA) arasında, bir çözüme varılması için çetin bir müzakere yapılmakta odluğunu ve her iki tarafın da mevcut sözleşmenin devamının zorluğunu kavradığını kaydeden Papanastasiu, şunları söyledi: “Bizim taraf birçok uzatma almış, tamamlanmamış bir terminal görüyor. Karşı tarafta projeyi tamamlama konusunda acizlik görerek terminalin işlemesindeki gecikmelere bir çözüm bulunmasını istiyor. Karşı taraf da muhtemelen teknik ya da ekonomik acizliklerinin farkında.”

Papanastasiu bundan sonraki adımın, doğal gaz kabul terminalinin derhal farklı şekilde tamamlanması olacağını, anlaşmadaki hükümlerle projede yarım kalan işlerin süratle tamamlanamaması halinde başka bir yükleniciyle anlaşacaklarını söyledi.

En önemli adımın, projenin yüzde 75’ine tekabül eden FSRU tesisi ile ilgili olduğunu söyleyen Papanastasiu, SFRU gemisinin şu anda LNG carrier olarak sıvılaştırılmış doğal gaz taşımaya hazır olduğunu ve Survey’in, Güney Kıbrıs’a gitmesine şartlı izin verdiğini söyledi. Survey’in geminin ikinci işlevi olan LNG’nini yeniden gaz haline getirme lisansını, Vasiliko’daki iskeleye bağlanması ve çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gerektiği için şu anda vermeyeceğini anlatan Papanastasiu bu nedenle tesisin şu anda Şangay’da bulunduğunu söyledi.

Papanastasiu projenin diğer iki parçası olan iskele ve kara tesislerinin yüzde 60 oranında tamamlandığını, geriye kalan yüzde 40’lık bölümünün kolay tamamlanacağına inandıklarını ekledi.