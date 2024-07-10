Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki okullarının üçte ikisinin hedef alındığını duyurdu.

Lazzarini, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hedef alınan UNRWA okullarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in son 4 günde yerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı 4 okula düzenlediği saldırıya işaret eden Lazzarini, "Uluslararası insancıl hukukun açıkça göz ardı edilmesi yeni normal olamaz." ifadesini kullandı.

Lazzarini, İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana Gazze Şeridi'ndeki UNRWA okullarının üçte ikisinin vurulduğunu, kimisinin havaya uçurulduğunu kimisinin de ağır hasar aldığını belirtti.

Gazze'de okulların güvenli eğitim kurumu ve çocuklara umut aşılayan mekanlar olmaktan çıkıp "aşırı kalabalık sığınma merkezlerine" dönüştüğünü vurgulayan Lazzarini, Gazze'nin çocuklara göre bir yer olmadığını kaydetti.

Açıklamasında "9 aydır gözlerimizin önünde bitmek bilmeyen cinayetler, yıkımlar ve çaresizlik devam ediyor." ifadesine yer veren Lazzarini, derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Gazze'de UNRWA'ya ait 183 okul bulunuyordu.

- İsrail'in 4 okula düzenlediği saldırılarda en az 50 ölü

İsrail'in son 4 günde 4 okula düzenlediği saldırılarından ilki, 6 Temmuz'da Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat'ta UNRWA'ya ait bir okula yapılmıştı.

Yaklaşık 2 bin yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı okula yönelik saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 16 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Nuseyrat'taki saldırıdan bir gün sonra 7 Temmuz'da, Gazze'nin kuzeyinde yine yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Okulunu bombalamıştı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda yaralanan da olmuştu.

Gazze'de okul saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, 8 Temmuz'da yine Nuseyrat'ta UNRWA'ya ait bir okulu daha hedef aldı. Bu saldırıda ölen olmadığı ancak çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, 9 Temmuz'da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta okul saldırılarına bir yenisini ekleyerek, Abesan beldesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısını bombalamıştı.

Bu saldırıda, en az 30 Filistinli ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle, yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de 1,9 milyondan fazla Filistinli yerinden oldu.

Bu Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail'in göçe zorlaması nedeniyle defalarca yerinden edildi. Filistinlilerin bir kısmı ise bölgelerini terk etmemek için çevredeki okullara sığınıyor.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, sık sık yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları ve kampları da vuruyor.