Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanında KKTC'ye yolcu olarak giriş yaptığı esnada valizinde cinsel gücü artırıcı ve yeşil reçeteye tabi hap ve ilaçlar bulunarak tutuklanan Alman vatandaşı Burcu Boz bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Murat Taş mahkemede olguları aktardı. Polis, 7 Haziran 2024 tarihinde saat 03:00 raddelerinde Ercan Havalimanında KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan zanlının valizlerinde yolcu geliş salonunun içerisinde bulunan Gümrük Kontrol noktasında arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının valizi içerisinde 3 kutu 200 mg. Tilitin marka ilaç, 2 kutu 20 tüp toz,50 adet 60 mg Vidalista, 1 kap içerisinde 30 adet 8 mg Subutez hap, 14 adet beyaz içerikli kapsül bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının İlaç ve Eczacılık Yasasıma Aykırı Harekette Bulunma suçundan tutuklandığını, edilen ilaçlara emare olarak el konulduğunu belirtti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının Alman vatandaşı olduğunu, ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.