Vakıfların Kuruluşunun 453. yıldönümü ve İngilizlerden Kıbrıs Türk halkına devrinin 68. yıldönümü 15 Nisan Pazartesi günü kutlanıyor.

Vakıflardan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en eski ve köklü kurumlarından biri olarak toplumda var olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (Evkaf), 1571 tarihinde kuruluşunun 453. ve 15 Nisan 1956 tarihinde İngilizlerden devralınışının 68. Yıldönümünün çeşitli etkinliklerle kutlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Evkaf’ın yürüttüğü kapsamlı çalışmalar ile başta eğitim, sağlık, gıda ve barınma olmak üzere her alanda vatandaşlara destek olarak toplumsal birlikteliği artırmaya gayret gösterildiği kaydedilerek, Evkaf’ın ayrıca İyilik Gönüllüleri aracılığıyla da geniş kitlelere ulaştığı belirtildi.

Yüzlerce gençten oluşan İyilik Gönüllülerinin yaşlıları ziyaret, sokak hayvanlarına gıda yardımı, çevre bilincini arttırma, muhtaç kişilere yardım gibi birçok alanda her gün hizmet gösterdiği kaydedilen açıklamada, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde lider olarak yer alan koordinatörlerin, genç nesillere iyilik yapmanın önemini de aşıladığı belirtildi.

Kuruluş etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 12 Nisan Cuma günü Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke bölgelerinde yer alan çeşitli camilerde öğle namazından önce Vakıf kuran ataların ruhlarına Vakıflara hizmeti bulunan ve vefat edenlerin ruhlarına bağışlanmak üzere Mevlit ve Kuran-ı Kerim okutulacağı kaydedildi.

Açıklamada, Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk Toplumuna Devrinin 68. Yılı anısına düzenlenecek törenin, 15 Nisan Pazartesi saat 09.00 Kıbrıs Vakıflar İdaresi Binası’nda olacağı kaydedildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, Tangül Ünal Çağıner Vakfı Ana sponsorluğunda gerçekleşen “Vakıf ve Yardımlaşma” konulu 1. Ortaokullar Arası Komposizyon Yarışmasının Ödül Törenin ise ayni gün 09.30-10.30 saatleri arasında Kıbrıs Vakıflar İdaresi Binasında yapılacağı kaydedilen açıklamada, yine ayni gün saat 11.00’de de Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki Kabrine Kıbrıs Vakıflar İdaresi adına çelenk

Konulacağı belirtildi.