Polis sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmelerini trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi

İskele-Karpaz anayolunun Çayırova Çemberi ile Senmar Süpermarket Çemberi arasındaki bölümü, Pazar günü 9.00-18.00 saatleri arasında çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak. Ulaşım, Çayırova köy içi yollarından sağlanacak.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre, yol, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından düzenlenecek drag yarışı nedeniyle kapatılacak.

Açıklamada, motosiklet drag yarışı devam ettiği sürece belirtilen güzergahı kullanacak sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.