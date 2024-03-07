Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte ön izin hazırlayarak, bir kişiden 10 bin euro aldığı gerekçesiyle tutuklanan ve lise mezunu olmamasına rağmen bir üniversiteye kayıt olduğu ortaya çıkan Pakistanlı Zeeshan Shahzad Ali adına sahte lise diploması hazırladığı ve okula sunduğu iddia edilen Khayal Muhammad tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Burçin Korgan mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının “sahte evrak düzenleme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklanan ve lise diploması olmadığı halde Cyprus Massachussetts Center Of Innovation Üniversitesine kayıt olduğu ortaya çıkan Zeeshan Shahzad Ali için The Mardan Model & Collage Mardan isimli lise diploması düzenleyerek, söz konusu üniversiteye sunarak tedavüle sürüp öğrenci ikamet izninin sahtekarlıkla kayıt edilmesine olanak sağladığını belirtti. Polis, zanlının 6 Mart 2023 tarihinde tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının evinde yapılan aramada kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, lise diplomasının ne şekilde düzenlendiğinin, konu üniversitenin diplomanın gerçek olup olmadığını nasıl tespit ettiğini araştıracaklarını belirtti. Polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.