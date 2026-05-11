Olgunlaşmış sarımsaktan elde edilen bir bileşiğin, yaşlılıkta kas gücünü koruduğu bulundu. Bu keşif, yaygın bir mutfak malzemesi olan sarımsağın yaşlanma karşıtı potansiyelini vurguluyor.

Yaşlanan nüfus ve yaşlı bireylerde kas zayıflığı, dünya çapında sağlık hizmetleri yükünü artırıyor. Bilim insanları, vücuttaki yaşlanmış dokuları hedef alıp onları daha genç hallerine geri döndürebilecek olası ilaç adayları arıyor.

Yeni bir çalışma, olgunlaştırılmış sarımsakta bulunan S1PC bileşiğinin yağ dokusu, kaslar ve beyin arasındaki iletişimi destekleyerek yaş ilerledikçe azalan kas gücünü artırabileceğini ortaya koydu.

Bu bulgu, yaşlı bireylerde kas zayıflığını iyileştirmek için olası yeni takviyelere imkan sağlayabilir.

Cell Metabolism adlı akademik dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarından Kiyoshi Yoshioka, "Bulgularımızın, günlük beslenmeye bir nutrasötik/besin destek ürünü eklenmesiyle yaşlı bireylerde fiziksel zindeliği ve kas gücünü artırmaya yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.

Araştırmacılar çalışmada S1PC'nin farelerde yağ dokularının eNAMPT enzimini salgılamasına yol açan bir değişim zincirini tetiklediğini buldu.

Bu enzim, kas dokularında hücre koruması, DNA onarımı ve enerji üretimiyle ilgili önemli bir molekül olan NAD+ üretimini teşvik ediyor.

eNAMPT enzimi ayrıca kan dolaşımında da bulunuyor ve beynin hipotalamusunda etki ederek kas fonksiyonunun iyileşmesine katkı sunuyor.

Çalışmanın diğer yazarlarından Shin-ichiro Imai, "Bulgularımız S1PC'nin daha önce bilinmeyen ve benzersiz bir işlevini ortaya koyuyor" dedi.

Bilim insanları, S1PC'nin etkileriyle organlar arası iletişimi teşvik ederek "kas zayıflığını iyileştirdiğini" söylüyor.

S1PC'nin daha kapsamlı bir yaşlanma karşıtı etkiye sahip olması muhtemel ve bu da ayrıntılı bir araştırmayı gerektiriyor.

Çalışma, farelere uzun süreli S1PC uygulamasının zayıflık skorlarını azalttığını ve iskelet kası kuvvetini artırdığını buldu.

Bilim insanları, nesillerdir tüketilen ve olumsuz etki bildirilmediği olgunlaştırılmış sarımsağın birçok geleneksel tıp sisteminin parçası olduğunu ve bunun da olumlu bir güvenlik profiline işaret ettiğini belirtiyor.

Dr. Imai, "Yaşlanma sürecinde farklı organların tepkileri nasıl koordine ettiğine dair mevcut anlayışımızı genişletmeyi başardık" dedi.