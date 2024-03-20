Uyuşturucuya 7 yıl hapis

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal, Alma, Verme, Tasarruf” ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi” suçlarından yargılanan 28 yaşındaki Darlington Ablaba Alaku 7 yıl hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan heyetin verdiği kararı Candaş açıkladı. Kararı okuyan Yargıç Tutku Candaş, sanığı, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Candaş, sanığın mahkum olduğu suçun toplum sağlığın çok olumsuz etkileyen ve yaygın suçlardan oluşuna dikkat çekti. Candaş, sentetik uyuşturucu ithal ve verme suçunun 20 yıla, suç gelirini aklama suçunun 15 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğuna vurgu yaptı.

Yargıç, “Ülkemize eğitim adı altında gelip, uyuşturucu suçları işleyenlerin sayısı giderek artmakta” dedi. Yargıç Candaş, mahkemenin bu tür suçları işleyenlere tolerans göstermesinin mümkün olmadığını belirtti. Candaş, sanığın avukatının uyuşturucuyu yabancı kişilere sattığı beyanını, sanığın lehine değerlendirmenin mümkün olmadığını söyleyerek, yerli veya yabancı kişilere satılmasında bir fark olmadığını kişilerin zehirlendiğini kaydetti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendiren Candaş, sanığa oybirliği ile 7 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Gönyeli’de19 Temmuz 2023 tarihinde ikametgahına baskın yapılan sanığın ve güneyden iki farklı tarihte 300 gram, 622 gram ağırlığında gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ile 14 adet MDMA hapı ithal ettiği belirlenmişti. Sanık, 300 gram daha uyuşturucu madde ithal edip, 290 gramını sattığını itiraf etmişti.

Sanığın evinde ayrıca 28 bin 690 Türk Lirası ile 20 Euro nakit para bulunmuştu.