20 gram uyuşturucu ile yakalandı! 8 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında 20 gram hintkeneviri ile yakalanan Yusuf Çamlıca isimli zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, 16 Mart 2024 tarihinde 17:15 - 18:30 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Minareliköy Lefkoşa’da sakin Zanlı Yusuf Çamlıca’nın ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada; 20 Gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Polis, zanlının konu maddeyi B.E isimli kişiden 27 Ocak’ta 28 gram olarak satın aldığı beyanı üzerinde, uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunan B.E’nin ziyaret edildiğini ancak suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, mahkemeden 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yakut Bilgeç, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.