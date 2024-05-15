Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Mohammed Fofanah ile kız arkadaşı J.R. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı.

Polis, 13-14 Mayıs 2024 tarihleri arasında zanlı Mohammed Fofanah’ın ikametgahında uyuşturucu olduğu ve satışını yaptığı bilgisini aldıklarını belirtti. Polis, 14 Mayıs’ta zanlının Hamitköy’deki ikametgahına gidilip, kapıyı çaldıklarını ve kapıyı açmadıklarını anlattı.

Polis, zanlının birinci kattan balkondan atlayıp, kaçtığını ve evde yaptıkları aramada yaklaşık 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 500 ABD dolarının bulunup, emare alındığını anlattı.

Polis, operasyon esnasında evde bulunan zanlı J.R.’nin soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti.

Polis, kaçan zanlının aynı gün Hamitköy’deki bir apartmanın çatı katında tespit edildiğini ve şortunun cebinde yaklaşık bir gram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının konu uyuşturucu aranan bir şahıstan 13 Mayıs’ta 35 gram olarak 200 sterline aldığını ve 7 gramını iki kişiye 500 dolara sattığını tespit ettiklerini belirtti.

Polis, zanlı J.R.’nin Gönyeli’deki evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Polisin ardından söz alan J.R. Mohammed Fofanah’ın kız arkadaşı olduğunu, suçla hiçbir bağının bulunmadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.