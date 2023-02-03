Gönyeli'de tasarrufunda 40 gram uyuşturucu madde ile tespit edilen 27 yaşındaki Hüseyin Gökçeoğlu Soygazi tutuklanarak mahkemeye huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı.

Ramiz, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibinin düzenlediği “Derin Zula” isimli operasyon kapsamında zanlı Hüseyin Gökçeoğlu Soygazi’nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığına dair bilgi alındığını belirtti.

“TASARRUFUNDAKİ UYUŞTURUCUYU CAMDAN DIŞARIYA ATTI”

Polis, zanlının ikametgahına yapılan baskında banyo odasının camından yarım gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna dair uyuşturucu maddeyi attığını ve ikametgahının kapısını açmadığını anlattı. Polis, kapının zorla açıldığını ve ikametgahta tütünle karışık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile öğütücünün bulunup emare olarak zapt edildiğini söyledi.

“TOPRAKTA GÖMÜLÜ UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU”

Polis, ikametgahın bahçesindeki kümes içine narkotik köpeği Lili’nin yere tepki vermesiyle gömülü hadle 35 gram kokain, 4 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile öğütücünün narkotik köpeği Lili’nin tepkisiyle yapılan aramada bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, zanlının, ilerde davalarında hazır olmasını sağlanmak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, 35 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, KKTC vatandaşı üç kefilin 300 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.