Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlı Honest Chinaya Egise mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı Honest Chinaya Egise’nin Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 13 Şubat’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından alınan bilgide zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Polis, zanlının ikametgahında görevli polisler tarafından yapılan aramada ikametgahın salon kısmında tepsi içinde 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılann öğütücü ile oyun kartı ile 4 ayrı foile sarılı yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 28 gram olarak aranan bir şahıstan aldığını ve 2 ayrı şahsa para karşılığı sattığını itiraf ettiğini anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)