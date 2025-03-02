(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain-Hint Keneviri-Uyuşturucu Madde İçeren Hap) Alma, Tasarruf ve Verme” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ali Hantı ve Kahraman Murat Kaylak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz 1 Mart 2025 tarihinde saat 18.45'te Lefkoşa'da Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde zanlı Ali Hantı’nın kullanımında ve zanlı Kahraman Murat Kaylak'ın yolcu olarak bulunduğu SP 554 plakalı araçta yapılan aramada; yaklaşık 50 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 15 Gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis olayın akabinde zanlı Hantı’nın ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada 16 adet sarı renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ile yaklaşık 1 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı Hantı’nın itiraf nitelikli 2 gönüllü ifade verdiğini zanlı Kaylak’ın ise yine itiraf nitelikli 1 gönüllü ifade verdiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ramiz, zanlı Hantı’nın ifadesinde evinde bulunan hapları 20 adet olarak aldığını ve 4 adetini çeşitli tarihlerde kullandığını da belirttiğini söyledi. Polis zanlıların vermiş olduğu ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca konu uyuşturucu maddeleri temin ettikleri şahsın arandığını bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.