(Kamalı Haber)- Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu ve sirkat suçlarından yargılanan Abdo Ilıkkan hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Sanık, 1 Mayıs 2024 tarihinde tespit edilemeyen miktarda amphetamine türü uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal edip, tasarruf etmek, tespit edilemeyen miktarda methamfetamine ve hintkeneviri türü uyuşturucu tasarruf etmek ve sirkat suçlarından bir yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan, sanığın 1 Mayıs 2024 tarihinde Çağlayan bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği tespit edilerek, tutuklandığını, daha önce de yasa dışı bir şekilde güneye gidip geldiğinin tespit edildiğini açıkladı. Başkan, sanığın üzerinde yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 2 adet cam pipet tespit edildiğini, sanığın ifadesinde “ben methamfetamine kullanıyorum. Bugün güneyde kız arkadaşımla kullandım. Pipetler oradan kaldı. Buraya gelirken cebimdeydi. Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Her çeşit uyuşturucuyu içerim. Kanımı alıp bakabilirsiniz” dediğini aktardı. Başkan, sanığa yapılan kan tahlilinde methamfetamine, amphetamin ve hintkeneviri tespit edildiğini açıkladı. Başkan, pipetlerde de methamfetamine türü uyuşturucu belirlendiğini söyledi.

Sanığın aleyhine getirilen tüm davaları kabul ettiğini kaydeden Başkan Cemaller, tüm olgu ve emareler ışığında sanığı aleyhine getirilen tüm davalardan mahkum ettiklerini açıkladı. Başkan, sanığa ceza takdir ederken suçun ciddiyeti, vahameti, neticeleri, sanığın kişisel durumunu ve cezaya etki edebilecek tüm faktörlerin birlikte değerlendirildiğini söyledi. Başkan, özellikle toplum sağlığını olumsuz etkileyen ve sürekli artarak devam eden dolayısıyla yaygınlaşan uyuşturucu suçlarında kamu yararını ön planda tutarak, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan, uyuşturucunun nevi, miktarı ve ne maksatla tasarruf ettiğinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti. Başkan, sanığın tasarruf ettiği uyuşturucu miktarlarının çok cüzi miktarlar olup, şahsi kullanım amaçları için tasarruf edildiğinin görüldüğünü belirtti. Başkan, bununla birlikte sanığın birden fazla uyuşturucu tasarruf etmiş olmasını, bunlar içerisinde oldukça ağır türler bulunmasını sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Başkan, sanığın ayrıca 120 bin TL tutarında soğuk hava komprösürünü sirkat etmesiyle ilgili davanın da dikkate alındığını belirtti. Başkan, meblağın yüksek olduğunu, sanığın müştekiyi tazmin etmediğini belirtti. Başkanı bu hususun ceza takdirinde sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini belirtti.

Başkan, sanığın genç ve sabıkasız olmasını da değerlendirdikten sonra bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.